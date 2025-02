Esta sexta-feira, Cristiano Piccini, que representou o Sporting em 2017/18, anunciou que já não «sente prazer» em jogar futebol e por isso rescindiu contrato com o Atlético San Luis, clube mexicano que representava desde o verão

«Muitos perguntam-me porque rescindi o meu contrato com o clube. Apostaram muito em mim no verão, mas infelizmente não pude retribuir a confiança em campo. Sou uma pessoa honesta e leal com os outros e, sobretudo, comigo próprio. Há uma semana fui falar com a direção sobre a possibilidade de terminar a nossa relação de trabalho. Já não desfruto deste desporto há alguns meses e não quero ser um fardo para o clube», começou por escrever nas redes sociais.

«Pessoalmente vou tirar o tempo necessário para refletir se quero continuar a ser futebolista. Um grande abraço, Cris», acrescentou o futebolista de 32 anos.

Ao longo da carreira, o defesa italiano já representou a Fiorentina, Betis, Valencia, Magdeburgo, Carrarese, Spezia, Livorno, Estrela Vermelha, Sampdoria e Atalanta.