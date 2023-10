Abdul Fatawu Issahaku foi cedido pelo Sporting no último verão ao Leicester e confessou estar a desfrutar da experiência em Inglaterra.

«Quando soube que o Leicester estava interessado, fiquei muito feliz porque o meu sonho sempre foi jogar em Inglaterra. Não podia dizer "não". Conversei com o treinador e fiquei confortável para vir para cá», disse o internacional ganês, que representa o líder do Championship.

«Para mim, [ter vindo para] o Leicester foi uma grande conquista. O objetivo do clube é voltar à Premier League e isto também uma grande oportunidade para mim para ajudar a equipa», acrescentou.

Fatawu também deixou elogios ao treinador italiano Enzo Maresca pela liberdade que trouxe ao seu jogo.

«É diferente do que quando estava em Portugal. Tenho um papel diferente. A forma como jogava em Portugal, a nível tático e tudo mais, era diferente. O treinador também era outro. Com o que o treinador me deu aqui, sinto-me muito confortável. Ele deu-me confiança para fazer o que quero», sublinhou.

«Gosto de ir e experimentar coisas. Gosto de jogar com a bola, quero sempre ter a bola, correr para o espaço e criar oportunidades para a equipa», concluiu.

Fatawu tem sete jogos e um golo esta temporada pelos foxes.