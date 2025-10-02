Foi divulgada nesta quinta-feira a convocatória da seleção da Geórgia para os próximos compromissos do apuramento para o Mundial 2026. Dois jogadores que atuam em Portugal foram chamados.

Giorgi Kochorashvili (Sporting) e Nodar Lominadze (Estoril) foram chamados pelo selecionador Willy Sagnol, que convocou 25 jogadores. Kochorashvili é uma opção habitual, enquanto Lominadze soma uma internacionalização.

A seleção georgiana concentrar-se-á na cidade espanhola de Alicante, onde inicia a preparação para o jogo contra a Espanha, em Elche, no dia 11 de outubro.

Após o jogo contra a Espanha, a equipa viajará para a Turquia. No dia 14 de outubro, será disputado o quarto jogo do grupo E contra a seleção turca, em Izmit. A Geórgia tem três pontos em dois jogos, atrás da Espanha, que tem seis.