Dias após ter sido anunciado como reforço do Arsenal, Viktor Gyökeres abordou o longo processo que conduziu à saída do Sporting após duas temporadas quase perfeitas ao serviço dos leões.

Em entrevista à WTV, o avançado sueco não escondeu ter ficado desagradado com o processo negocial que arrastou as negociações durante quase toda a pré-época. «Toda a gente teve de fazer alguns sacrifícios para chegar aqui. Não foi um caminho fácil, mas penso que por vezes é isso que é preciso para se chegar ao topo. (...) Houve altos e baixos e o último mês foi muito difícil. Falou-se de muita coisa na imprensa e nas redes sociais, mas as pessoas não sabem ao certo o que verdadeiramente aconteceu. Foi mentalmente duro passar por isso, mas estas coisas tornam-nos também mais fortes», afirmou o goleador sueco antes de deixar uma mensagem sem destinatário, isto depois de ter sido questionado após uma publicação que fez no Instagram a 12 de junho e na qual prometia falar na «hora certa» depois de muitas conversas, a maioria delas «falsas», estarem a ser veiculadas.

«Não preciso de atirar coisas para cima de ninguém, nem de dizer o que os outros fizeram ou que decisões tomaram. Não ganho nada com isso, apesar de parecer que há pessoas que parece que gostam de vir dizer como é que os outros se devem comportar. Eu não preciso de fazer isso», apontou.

Recorde-se que durante as negociações entre Sporting e Arsenal, Frederico Varandas, presidente dos leões, apontou o dedo aos representantes de Gyökeres e ao futebolista sueco depois deste ter falhado a data para se apresentar primeiro em Alcochete e depois no estágio de pré-época no Algarve.

Neste mesmo trabalho da WTV, que tem ainda uma segunda parte com uma entrevista a um dos representantes de Gyökeres, o avançado confessou que foram várias as equipas que o abordaram. «Havia alguns clubes em Inglaterra e em Itália. Depois, no Médio Oriente. Havia várias opções, muito boas.»