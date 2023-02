O árbitro francês François Letexier foi o designado para apitar o Sporting-Midtjylland, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, informou a UEFA, na manhã desta terça-feira.

No duelo agendado para as 20 horas de quinta-feira, em Alvalade, Letexier, de 33 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. O quarto árbitro é Ruddy Buquet e, no vídeo-árbitro, vai estar Benoît Millot, auxiliado por Pierre Gaillouste.

À mesma hora, o árbitro português João Pinheiro apita, em Itália, o Juventus-Nantes. Vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. O quarto árbitro é António Nobre e o vídeo-árbitro terá Tiago Martins, ajudado por Luís Godinho.

Na Liga Conferência, no play-off de acesso aos oitavos de final, o esloveno Matej Jug, de 42 anos, apita o Sporting de Braga-Fiorentina, a partir das 17h45 de quinta-feira.

Jug terá como assistentes Tomaz Klancnik e Manuel Vidali, sendo David Smajc o quarto árbitro. No vídeo-árbitro estará Nejc Kajtazovic, com Asmir Sagrkovic.