No lançamento do jogo com o Bolonha, decisivo para as contas do Sporting na Liga dos Campeões, Maxi Araújo espera que o desaire frente o Leipzig (2-1), na ronda anterior, tenha servido de lição para os «leões».

«O jogo de amanhã é muito importante para nós. Sabemos que eles estão eliminados, mas perdemos com o Leipzig, que também estava eliminado. Foi uma lição para estarmos focados e para converter as chances que criarmos», disse o ala uruguaio.

Utilizado nos últimos jogos como lateral esquerdo, Maxi diz-se feliz por ter «muitos minutos» e salienta que «o importante é poder ajudar a equipa», seja em que posição for. «A equipa técnica dá-me confiança para ir aprendendo esta nova posição», acrescentou.

Maxi Araújo definiu como aspetos a trabalhar no seu jogo «o último passe, a tomada de decisão», considerando «importante aprender e escutar».

Uma das pessoas que tem ouvido é Seba Coates, antigo capitão do Sporting, com quem mantém contacto. «Temos uma boa relação», assumiu.

Em Portugal, «a Liga é incrível, o Sporting é incrível e a cidade também». «Não podia pedir mais. Estou a desfrutar e a aprender», sublinhou, considerando «muito importante o triunfo na Liga», frente ao Nacional, antes do duelo da Champions.

Sporting e Bolonha defrontam-se, esta quarta-feira, para a Liga dos Campeões, em Alvalade (20:00). Um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.