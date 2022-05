O Middlesbrough perdeu este sábado por 4-1 ante o Preston North End na 46.ª e última jornada do Championship, a II Liga inglesa, falhando o play-off de subida à Premier League, desfecho de época que influencia o Sporting devido ao avançado esloveno Andraz Sporar.

No início da época, Sporar rumou ao Middlesbrough cedido pelo Sporting e seria jogador a título definitivo da equipa inglesa caso fossem cumpridos dois objetivos: marcar 15 golos (ficou-se assim pelos oito) e o “Boro” subir à Premier League, algo que também já não vai acontecer para 2022/23.

Esse negócio, se concretizados os objetivos, levaria o Sporting a receber automaticamente 8,5 milhões de euros por um jogador que chegou a Alvalade em janeiro de 2020 a troco de seis milhões de euros.

O dianteiro esloveno deve, assim, voltar ao Sporting – já tinha sido cedido ao Sp. Braga na segunda metade da época 2020/21 – e, se isso se confirmar, resta perceber se será ainda opção para Ruben Amorim ou se seguirá novo rumo longe dos leões.

Fulham de Marco Silva goleado, Sheffield United e Luton no play-off

O campeão Fulham, treinado pelo português Marco Silva, acabou o Championship com uma derrota pesada por 4-0 ante o Sheffield United, que assim garantiu o acesso ao play-off, tal como o Luton, que venceu na receção ao Reading, por 1-0. Os triunfos destas duas equipas, mesmo que o Middlesbrough tivesse ganho, impediriam o “Boro” de ficar entre os seis primeiros.

O Sheffield e o Luton acabam nos quinto e sexto lugares, respetivamente, ambos com 75 pontos. Juntam-se a Huddersfield e Nottingham no play-off. O Middlesbrough “morreu na praia”: acabou em sétimo com 70 pontos.

Descem à League One o Barnsley, o Derby e o Peterborough.