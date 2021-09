A Suécia venceu esta noite na receção à Espanha (2-1), em jogo da quarta jornada do grupo B qualificação para o Mundial 2022.

Com Pablo Sarabia, reforço do Sporting, e Abel Ruiz (Sp. Braga) no banco, la roja até foi a primeira a marcar, por intermédio de Carlos Soler, aos cinco minutos, após assistência de Jordi Alba.

Mas essa vantagem durou segundos: Alexander Isak conhece bem os espanhóis, já que joga na Real Sociedad, fez o empate logo no minuto segundo.

Na etapa complementar, pouco antes da hora de jogo, Claesson completou a reviravolta sueca, com assistência de Kulusevski.

Pablo Sarabia foi lançado por Luis Enrique a 15 minutos do fim, mas a Espanha já não foi a tempo de alterar o rumo dos acontecimentos.

A Suécia segue na liderança do grupo, com nove pontos, e menos um jogo do que a Espanha, que tem sete. Kosovo é terceiro, seguido de Grécia e Geórgia.