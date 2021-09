Nuno Mendes viajou esta quarta-feira à noite para Paris e esta manhã já se juntou aos novos companheiros no Centro de Treinos do PSG, em Saint-Germain-en-Laye. O lateral esquerdo faz nesta altura o primeiro treino com o novo clube, num dia em que Messi e Neymar não estão presentes, mas por outro lado pode estrear-se ao lado de Mbappé ou Sergio Ramos.

O internacional português, de resto, viajou para Paris na companhia dos empresários Miguel Pinho e Rui Guimarães, num voo privado que partiu do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Nuno Mendes entrou pela porta VIP e não falou com os jornalistas.