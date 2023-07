Jean Lucas, médio brasileiro que esteve recentemente no radar do Sporting e motivou negociações entre os leões e o Mónaco, foi apresentado este domingo como reforço do Santos.

O jogador de 25 anos regressa ao clube que já representou em 2019 e assinou um contrato válido por quatro anos.

Formado no Flamengo, Jean Lucas estava no futebol francês desde 2019/20, quando assinou pelo Lyon, que o cedeu ao Brest na temporada seguinte. Nas duas últimas épocas, alinhou no Mónaco, mas em 2022/23 perdeu espaço e somou apenas 10 jogos.