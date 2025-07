Apontado como possível alvo do Sporting, o grego Christos Tzolis renovou esta segunda-feira contrato com o Club Brugge.

«Christos Tzolis renova contrato com o Club Brugge até 2029», pode ler-se no comunicado oficial dos belgas.

Formado no PAOK, clube pelo qual se estreou a sénior, o extremo de 23 anos representou também o Norwich, Twente e Fortuna Dusseldorf. Na temporada passada, ao serviço do Club Brugge, fez um total de 56 jogos, apontando 21 golos e 14 assistências.

Here we go. CT 𝟐𝟎𝟐𝟗 🇬🇷✨