Pedro Porro revelou que passou os melhores anos da sua carreira no Sporting, numa entrevista ao jornal espanhol As em que fala do seu percurso desde o Girona, passando por Alvalade, antes de chegar ao Tottenham onde contou com uma ajuda especial de outro antigo sportinguista, Eric Dier.

O lateral espanhol começa por falar da sua adaptação à Premier League. «Foi muito bonita e emocionante, por vezes um pouco difícil para mim. Chegar a um país novo, a uma liga diferente requer tempo de adaptação, mas estou muito satisfeito. Ao início foi mais difícil por causa da língua. Tive a ajuda do Eric Dier que sabe falar português pela sua passagem pelo Sporting. Agora só tenho de continuar a cem por cento para continuar a dar passos em frente», começa por contar.

Depois de já ter jogado na liga espanhola e na liga portuguesa, Pedro Porro jogar agora «na melhor liga do mundo», na Premier League.

«É um acumular de coisas que tornam esta competição muito grande, mas guardo coisas boas de todas. A espanhola foi onde comecei no futebol profissional, com o Girona, e na liga portuguesa desfrutei dos melhores anos da minha carreira, fui campeão no primeiro ano com o Sporting e ganhámos vários títulos. Já na Premier League, no pouco tempo que levo, estou a gostar de tudo. É a melhor liga do mundo», comentou.

No decorrer da entrevista, Porro destaca ainda o «ambiente incrível» no futebol inglês e, entre os adversários que já defrontou, destaca um compatriota que joga no Manchester City. «O Rodri. Não é por ser espanhol, é por ser um grande jogador. Marcou-me muito a forma como domina o jogo, com gere os tempos e como se insere numa equipa que já conquistou todos os títulos importantes. O Rodri é um futebolista espetacular», destacou ainda.