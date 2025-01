Rui Borges confirmou que Marcus Edwards continua fora das opções, por decisão da equipa técnica do Sporting.

«O Edwards está fora do jogo de amanhã, é o que posso dizer», respondeu o treinador leonino. Instado a comentar a situação do extremo inglês no clube, Rui Borges foi parco nas palavras.

«Se o meu semblante muda é porque me fazem uma pergunta que é muito simples de responder. Não está disponível para o jogo, ponto final. Não adianta perguntarem sempre isso, a resposta vai ser sempre a mesma. Não me faz qualquer comichão», concluiu.

Afastado das opções de Rui Borges, Marcus Edwards deu uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail em que diz ter chegado «a altura certa para experimentar algo novo».