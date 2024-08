Os antigos futebolistas do Sporting, Pedro Porro e Abdul Fatawu, estiveram juntos após o Leicester-Tottenham da noite de segunda-feira e trocaram camisolas.

O lateral espanhol foi titular no Tottenham e marcou o golo da equipa aos 29 minutos, antes de Jamie Vardy empatar ao minuto 57 para o 1-1, assistido por Fatawu, também titular na equipa da casa.

Após o duelo, Porro (que passou por Alvalade duas épocas e meia, entre 2020 e 2022) e Fatawu (jogou no Sporting em 2022/23 e foi vendido no final da última época após cedência ao Leicester) conversaram durante alguns instantes e trocaram as respetivas camisolas, guardando o momento para memória futura.