Internacional
Há 59 min
Sporting: Alisson Santos bisa pelo Nápoles em jogo particular
Extremo emprestado pelos leões destacou-se pela positiva
DS
Extremo emprestado pelos leões destacou-se pela positiva
DS
Sem grande espaço no Sporting, Alisson Santos tenta a sua sorte no Nápoles, o campeão italiano. E, ao que parece, está a dar-se bem no novo clube.
Num jogo particular com o Giugliano, da Serie C, o Nápoles venceu por 3-1 com dois golos do brasileiro. No centro desportivo de Castel Volturno, à porta fechada, Giovane completou o bis de Alisson Santos.
O novo número 27 do Nápoles ainda não jogou oficialmente pelo novo clube. Alisson seguiu para Nápoles por 3,5 milhões de euros de taxa de cedência, com uma opção de compra de 16,5 milhões de euros. Pode render 20 milhões de euros aos cofres leoninos.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS