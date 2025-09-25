O Sporting entrou na edição 2025/26 da Premier League International Cup com o pé esquerdo, ao perder por 2-1 diante do Leeds, em jogo realizado em Inglaterra.

Os leões, orientados pela equipa técnica dos sub-23, apresentaram um onze marcado pela mistura de jogadores de vários escalões de formação.

O primeiro sinal de perigo até pertenceu ao Leeds, mas Miguel Alves evitou o golo em cima da linha. Pouco depois, aos 24 minutos, Rayhan Momade aproveitou um passe de Zaïd Bafdili, em estreia oficial com a camisola leonina, e colocou o Sporting em vantagem.

Os ingleses responderam e, mesmo em cima do intervalo, chegaram ao empate por Harvey Vincent, após um canto mal resolvido pela defensiva do Sporting.

Na segunda parte, os jovens leões conseguiram aguentar as investidas do adversário e até teve oportunidade de voltar a marcar, primeiro num cabeceamento de Diogo Martins, depois num remate de Chris Grombahi.

Contudo, a eficácia pertenceu ao Leeds, que selou a reviravolta aos 89 minutos através de Reuben Lopata-White, novamente na sequência de bola parada.

De recordar, a Premier League International Cup é uma competição composta por 32 equipas sub-21, 16 britânicas e 16 do resto da Europa, divididas por quatro grupos. Portugal está representado pelo Sporting e pelo Benfica.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?