Hidemasa Morita regressou recentemente de lesão mas já teve de voltar novamente 'às boxes'. O jogador do Sporting foi titular na seleção do Japão diante do Bahrain, na quinta-feira, mas teve de ser substituído ao intervalo.

Agora, na manhã deste sábado, a federação japonesa de futebol confirmou a dispensa do médio-centro por lesão, juntamente com o avançado Ayase Ueda. Não especificam qual a lesão, mas a imprensa nacional fala em queixas no pé esquerdo.

Quando chegou à seleção nipónica, Morita admitiu não estar a 100% a nível físico, mas mostrou-se feliz por representar as cores do seu país. Agora, pode ser mais uma baixa para Rui Borges. Recorde-se que Morita só tinha participado em duas partidas após regressar de lesão, antes de ser chamado aos compromissos da seleção.

A seleção do Japão defronta a congénere da Arábia Saudita no próximo dia 25 (terça-feira), em duelo para a qualificação do Mundial 2026.