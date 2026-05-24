Enquanto assistia à final da Taça de Portugal, no Jamor, entre Torreense e Sporting, Frederico Varandas recebeu uma boa notícia. O presidente do Sporting já sabe que o clube apurou-se diretamente para a fase de liga da Champions. 

Isto porque, na última jornada da Premier League, o vencedor da Liga Europa, o Aston Villa, venceu o Manchester City de Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes por 2-1. Assim, assegurou quarto lugar na Liga e a vaga direta passou a pertencer aos leões, que dispensam as pré-eliminatórias. 

Até foi o Manchester City que marcou primeiro no Etihad. Semenyo inaugurou o marcador aos 23 minutos. Porém, o avançado inglês Ollie Watkins conseguiu um bis na segunda parte. 

Bernardo Silva despediu-se aos 59 minutos, de forma emocionante. Não conteve as lágrimas, juntamente com Pep Guardiola. John Stones também se despediu do clube. O Man City teve ainda um golo anulado a Foden em cima dos 90. 

