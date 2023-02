O Valladolid confirmou, ao início da noite desta sexta-feira, que a FIFA rejeitou a inscrição do futebolista Jovane Cabral no clube espanhol. O extremo continua assim, pelo menos por agora, no Sporting, que tinha acordado o empréstimo do atleta.

«O Real Valladolid foi formalmente informado esta sexta-feira que a FIFA negou a Jovane Cabral a concessão do CTI [ndr: Certificado Internacional de Transferência] para inscrição como jogador blanquivioleta. A entidade Valladolid e o Sporting Clube de Portugal chegaram a acordo para a transferência dos direitos federativos até ao final desta época», refere o Valladolid, em nota oficial.

Os espanhóis, que aguardavam a resolução do caso, anunciam que vão recorrer e falam numa «decisão injusta, arbitrária» e que «prejudica gravemente os seus interesses e os dos seus adeptos». O clube deixa «claro que vai continuar a lutar perante as autoridades competentes», defendendo que «seguiu um procedimento correto e com o máximo rigor que foi retardado por problemas informáticos que a plataforma apresentou e que estão devidamente credenciados e reconhecidos pela própria FIFA».

«Não houve problemas para inscrever o jogador na La- Liga, uma vez que não houve problemas de qualquer tipo na plataforma nacional e o processo pôde ser concluído a tempo», frisam, ainda.

«Após as ocorrências registadas às 23h00 do dia 31 de janeiro na plataforma da FIFA (no TMS o período de inscrições parecia encerrado e a LaLiga e a RFEF foram oficialmente informadas), o Valladolid foi afetado pelo atraso na sequência de registos, o que afetou a última operação. Às 23h55, os documentos já validados foram carregados e houve problemas técnicos por três vezes, até que pudessem ser carregados corretamente, alguns segundos após a meia-noite. Após o prazo, sim, mas devido a erros técnicos alheios ao Valladolid e atribuíveis à própria plataforma da FIFA», rematam.

Desta forma, Jovane continua em Alvalade e integra mesmo a lista oficializada pela UEFA, esta sexta-feira, para a Liga Europa.