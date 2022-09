Jesús Alcántar teve uma semana para esquecer.

Ao serviço da seleção de sub-20 do México, o defesa do Sporting (contratado no último verão e ainda à espera da estreia na equipa principal) cometeu um penálti escusado diante dos Estados Unidos da América e, na última madrugada, viu o vermelho direto no particular diante do Peru.

Alcántar foi titular, mas acabou expulso aos 69 minutos, depois de ter agredido um adversário numa reação a uma falta mais dura que havia sofrido segundos antes.

Ora veja:

Apesar deste contratempo, o Méximo venceu na mesma o encontro, por 2-1.