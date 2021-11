Há gestos e imagens que valem mais do que mil palavras.

Tanto assim é quando comprovamos como mesmo a milhares de quilómetros de distância há quem torça por Portugal.

Sá Pinto acabou por sublinhar isso mesmo através de um vídeo partilhado nas suas redes sociais onde é possível ver a sua filha a distribuir por crianças moçambicanas alguns dos equipamentos que o antigo internacional português, que se destacou no Sporting, usou na sua carreira como futebolista.

«A minha filha, Leonor, está em Moçambique e ofereceu algumas camisolas e calções que usei durante a minha carreira a crianças sportinguistas e adeptas do futebol português e da Selecção Nacional», escreveu o treinador nas suas páginas oficiais no Facebook e no Instagram, acrescentando: «É um imenso orgulho poder levar um sorriso a crianças moçambicanas que, de terras tão longínquas, apoiam e torcem por Portugal.»

O melhor mesmo é ver este momento tocante.