O antigo guarda-redes do Sporting, Vladimir Stojkovic, viveu um regresso amargo ao Rajko Mitić Stadium, casa do Estrela Vermelha, clube que o formou.

No reencontro, 19 temporadas depois, o guardião foi alvo de cânticos negativos por parte dos adeptos da casa, que nunca perdoaram a passagem pelo grande rival, o Partizan de Belgrado.

A contestação subiu de tom quando, momentos antes do início da partida, uma tarja foi erguida nas bancadas, onde se lia: «Que guarda-redes e adepto que trai, muda de lado e pensa que é mais forte».

Stojkovic passou pelo Sporting em 2007/08, mas depressa perdeu espaço para Rui Patrício, sendo emprestado ao Getafe e mais tarde ao Partizan, clube que acabaria por o contratar em definitivo. Ao longo da carreira, acumulou ainda experiência internacional com passagens por Inglaterra e Israel, antes de se fixar durante três temporadas na Arábia Saudita.

Foi, no entanto, no Partizan de Belgrado que deixou a marca mais forte. Ao longo de duas passagens, somou nove épocas ao serviço do rival do Estrela Vermelha, motivo pelo qual continua a ser alvo de hostilidade sempre que regressa ao estádio do clube que o formou.

O episódio surge no último teste do Estrela Vermelha antes da partida com o FC Porto, esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.