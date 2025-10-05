Yeremay Hernandez salvou um ponto para o Deportivo este sábado, na receção ao Almería, dos portugueses André Horta e Nélson Monte, com um golaço de fora da área, na 8.ª jornada da segunda divisão espanhola.

«Namoro» de verão do Sporting, o jovem extremo espanhol fez o 1-1 aos 62 minutos, com um grande pontapé. A bola ainda bateu no ferro antes de beijar as redes.

No festejo, Yeremay fez juras de amor ao Deportivo, ao beijar o símbolo do clube da Corunha e apontar com os dedos para o relvado, já depois de ter replicado o número 35. Nas redes sociais, o gesto do jogador espanhol foi logo associado a uma possível transferência no valor de mais de 30 milhões de euros.

Após a partida, questionado sobre os rumores de verão, Yeremay remeteu a conversa para o empresário e para o Depor, que lidera o segundo escalão espanhol.

«Isso é com o meu agente e o clube. Eu sempre disse que vou andar de mãos dadas com o clube. Levei isso com tranquilidade. Neste último ano houve muitas emoções, até demais, mas vivi com muita calma porque para isso tenho um agente que trabalha comigo. Deixo tudo para ele e para o Depor», garantiu.

