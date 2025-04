O Bayer Leverkusen empatou a um golo na visita ao St. Pauli, no jogo que encerrou a 30.ª jornada da Bundesliga. O desfecho deixa os farmacêuticos mais longe da possível revalidação do título e o Bayern Munique pode mesmo ser campeão na próxima jornada.

Em Hamburgo, o resultado do jogo ficou definido com dois golos idênticos, nascidos de livres batidos do lado direito do ataque. O Leverkusen adiantou-se no marcador aos 32 minutos, por Patrick Schick, com assistência de Grimaldo. O 1-1 surgiu ao minuto 78, por Carlo Boukhalfa, numa recarga a uma defesa incompleta de Lukas Hradecky, na sequência do livre batido por Danel Sinani.

Com quatro jornadas por disputar (total de 12 pontos), o Leverkusen mantém confortável o segundo lugar, com 64 pontos, precisamente mais 12 do que o Eintracht Frankfurt (52), mas está agora a oito do líder Bayern Munique (72). Na próxima jornada, o Bayern sagra-se campeão se vencer o Mainz e se o Leverkusen não vencer o Augsburgo. O St. Pauli é 14.º classificado, com 30 pontos, oito de vantagem para o 16.º, o de play-off para não descer, e dez para o 17.º classificado, a primeira equipa que aparece em zona de descida.

Ainda este domingo, no duelo entre Borussias, o Dortmund venceu o Monchengladbach, por 3-2. Ko Itakura deu vantagem aos visitantes (24m), mas um grande final de primeira parte valeu a chegada do Dortmund ao 3-1, com golos de Serhou Guirassy (41m), Felix Nmecha (44m) e Daniel Svensson (45+4m). Na segunda parte, Kevin Stoger, de penálti (56m), reduziu para 3-2.

No outro jogo do dia, houve empate sem golos no Augsburgo-Eintracht Frankfurt (0-0).