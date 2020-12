O Mouscron bateu o St. Truiden por 3-2, em jogo de atraso da 11.ª jornada da Liga belga.



A equipa orientada por Jorge Simão colocou-se a vencer aos 18 minutos com um golo de Bakic. Já na segunda parte, Da Costa ampliou a vantagem da equipa da casa aos 53 minutos. Os forasteiros reduziram por Suzuki, aos 63 minutos, na conversão de uma grande penalidade.



O golo da tranquilidade do Mouscron chegou por Faraj (81m) após assistência de Xadas, titular esta tarde. Nakamura fixou o resultado final no período de descontos.



Com esta vitória, o Mouscron, está em 17.º e penúltimo lugar, com 10 pontos em 13 jogos, enquanto o St. Truiden é 16.º, com 10, ainda que com mais um jogo.