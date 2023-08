O futebolista austríaco Stefan Lainer, do Borussia Mönchengladbach, deixou esta quarta-feira uma mensagem de agradecimento pelo apoio que tem recebido desde que, em julho, foi diagnosticado com linfoma.

Num vídeo publicado nas redes sociais do clube germânico, o lateral-direito afirma que o apoio tem sido «muito valioso», afirmando que os últimos tempos não têm sido fáceis. No entanto, espera ter «algo para celebrar em breve».

«Só queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos. Não estou só a falar por falar, é mesmo do fundo do coração. Muito obrigado por todo o apoio, as mensagens, as camisolas, tudo isso tem sido muito valioso para mim. Depois do diagnóstico, receber este apoio da família, dos meus amigos, do clube e, claro, também de vós. Não tem sido fácil nas últimas semanas, mas estou confiante e ansioso por voltar finalmente aos relvados e é por isso que vou lutar agora. Espero que em breve tenhamos algo para festejar juntos», referiu.