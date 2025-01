Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, na véspera da Supertaça italiana, o treinador do Al Nassr falou sobre o papel de Cristiano Ronaldo na equipa. E deixou elogios.

«Se eu chego meia hora mais cedo, o Cristiano Ronaldo já estará lá uns 25 minutos mais cedo. É sempre o primeiro a entrar no autocarro e nota-se que ele é um perfecionista, que exige muito de si mesmo e dos outros», começou por dizer Stefano Pioli.

«No fundo, ele vive para a equipa. Ajuda os colegas e aconselha-os. Às vezes até o deixo falar com os jogadores. Não posso tratá-lo como outro jogador qualquer. É inteligente e respeita o seu papel e o meu», assegurou Pioli.

E sobre as diferenças entre treinar Ronaldo e Ibrahimovic, o antigo treinador do Milan acrescentou: «São personagens diferentes. Ibra era impetuoso e tinha uma personalidade dominante. O Cristiano é uma lenda, é global, enorme. Tem mil golos oficiais na sua mente. Vai marcá-los, não está longe disso», comparou.

Depois de uma passagem bem sucedida no Milan, onde foi campeão italiano, Pioli aventurou-se pela primeira vez no Médio Oriente. E diz ter ficado surpreendido pela qualidade da Liga saudita.

«É melhor do que eu pensava. Seis ou sete equipes poderiam competir na Série A, três ou quatro disputariam as vagas na Liga dos Campeões. No Al Nassr, pouco a pouco fomos trazendo os jogadores que queríamos», disse.