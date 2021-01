O treinador do Milan, Stefano Pioli, reconheceu esta terça-feira que o avançado português Rafael Leão está a ter uma evolução positiva na equipa. Na véspera do embate ante a Juventus, o técnico revelou ainda que Zlatan Ibrahimovic não é opção para o jogo grande da 16.ª jornada.

«Rafael Leão está a crescer muito, tem características que devemos aperfeiçoar da maneira certa. Vejo nele vontade de melhorar», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a formação de Turim.

Para o jogo desta quarta-feira, marcado para as 19h45, Ibrahimovic ainda não é opção: não joga mesmo desde 22 de novembro, devido a lesão. Na segunda-feira, o sueco publicou um vídeo a fazer uma finalização em contexto de treino, algo que motivou uma reprimenda de Pioli ao jogador de 39 anos, por terem sido levantadas suspeitas sobre o possível regresso no jogo ante Cristiano Ronaldo e companhia.

«Repreendi o Ibrahimovic pelas imagens que publicou, tenho sido bombardeado com chamadas a perguntarem se ele vai jogar. Está melhor, mas não na partida de amanhã», esclareceu.

O Milan é o atual líder da I Liga italiana com 37 pontos e ainda não perdeu em 15 jornadas. Recebe o campeão em título, Juventus, que está a dez pontos de distância, no quinto lugar, com 27 pontos.