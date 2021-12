Os Golden State Warriors receberam e venceram os Portland Trail Blazers por 104-94 e seguem firmes na liderança da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), num jogo em que Stephen Curry se aproximou de um novo recorde absoluto na história da competição.

Na 21.ª vitória em 25 jogos esta temporada, Curry fez um total de 22 pontos, 18 deles resultantes de seis triplos, que o deixam agora a apenas dez lançamentos triplos de ultrapassar Ray Allen como o basquetebolista com mais triplos na NBA.

Curry tem agora um total de 2.964 triplos conseguidos, para 2.973 de Ray Allen. Contudo, se Allen precisou de 1.300 jogos para esse feito, Curry chegou ao atual registo em apenas 786 encontros disputados.

Noman Powell, com 26 pontos, do lado dos Blazers, foi o máximo goleador do encontro.

Isto numa noite em que os Sacramento Kings, sem Neemias Queta, venceram os Orlando Magic num festival de pontos (142-130) e em que Nikola Jokic, com um triplo-duplo de 39 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências, foi figura na vitória dos Nuggets sobre os Pelicans após prolongamento.