O médio Stephen Eustáquio, do FC Porto, está entre os três candidatos ao prémio de futebolista do ano do Canadá.

Alphonso Davies (Bayern Munique) e Jonathan David (Lille) também concorrem à distinção, que será atribuída na sexta-feira, após votação de treinadores e jornalistas locais.

Davies venceu o prémio em 2018, 2020, 2021 e 2022, enquanto Jonathan David arrecadou o galardão em 2019. Já Eustáquio, foi o segundo mais votado na última edição.

O médio de 26 anos leva cinco golos em 45 jogos pelo FC Porto em 2023, tendo conquistado a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Pela seleção canadiana, somou seis partidas e um golo.