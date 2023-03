O defesa-central Steven Vitória e o médio Stephen Eustáquio, do Desportivo de Chaves e do FC Porto, respetivamente, foram titulares na vitória da última madrugada do Canadá diante de Curaçau (2-0), na quinta jornada do Grupo C da Liga das Nações da CONCACAF.

Jonathan David, aos 23 minutos, e Cyle Larin, aos 43, fizeram os golos da turma canadiana. Curaçau ainda ficou em inferioridade numérica, por expulsão de Gaari, aos 38m.

Eustáquio foi substituído aos 70 minutos, enquanto Steven Vitória foi totalista, mas já sabe que vai falhar o jogo com as Honduras, no próximo dia 28, por ter visto cartão amarelo, o segundo na prova.

O extremo do Boavista Kenji Gorré foi suplente utilizado por Curaçau (entrou aos 69 minutos).

Veja os golos do encontro: