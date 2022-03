A festa da seleção do Canadá pelo apuramento para o Mundial 2022 começou logo em pleno relvado, no domingo, com jogadores e equipa técnica a comemorarem efusivamente o feito, 36 anos depois da última presença num Campeonato do Mundo.

O médio do FC Porto, Stephen Eustáquio, que assistiu para o primeiro golo da vitória ante a Jamaica, foi um dos protagonistas na festa, ao empunhar a bandeira do país no centro do relvado, no que foi um dos vários momentos da festa em tons de vermelho e branco.

Já após o jogo, Eustáquio afirmou que tomou «a melhor decisão» da sua vida desportiva ao representar a seleção do Canadá.