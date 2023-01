Está aberto um novo capítulo na baliza da seleção francesa. Depois de Hugo Lloris, Steve Mandanda anunciou este sábado a retirada dos Le bleus, em conferência de imprensa.

O guarda-redes de 37 anos, internacional desde 2008, foi campeão do mundo na Rússia e vice-campeão no Qatar, além de ter marcado presença no Europeu de 2016, onde Portugal venceu os franceses na final. Ao longo do percurso, somou 35 jogos pela seleção gaulesa.

Mandanda, do Rennes, não tinha o peso de Lloris na equipa de Didier Deschamps, mas era um jogador da confiança do selecionador e com importância no balneário como elemento agregador.

Mike Maignan, Alphonse Areola, Alban Lafont, Brice Samba, Illan Meslier e Lucas Chevalier são os nomes apontados pela imprensa francesa como melhor posicionados para as futuras escolhas de Deschamps para a baliza.