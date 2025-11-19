OFICIAL: Steve McClaren demite-se de selecionador da Jamaica
Inglês de 64 anos confessa que ficou «aquém dos objetivos» com o afastamento do apuramento direto para o Mundial 2026
Steve McClaren apresentou esta quarta-feira a demissão do cargo de treinador da seleção da Jamaica, depois do empate frente a Curaçau (0-0), que ditou o afastamento do apuramento direto para o Mundial 2026.
«Liderar esta equipa foi uma das maiores honras da minha carreira, mas no futebol é preciso haver resultados e esta noite ficámos aquém do nosso objetivo», referiu o técnico inglês.
Com a obrigatoriedade em vencer para garantir o apuramento direto, a seleção jamaicana não foi além do empate, apesar de ter acertado na trave por três vezes. Por outro lado, em festa, Curaçau garantiu uma presença inédita no Mundial.
No que toca a Steve McClaren, o treinador termina uma ligação que durava desde 2024. Ao longo da carreira orientou a seleção inglesa, Middlesbrough, Twente, Wolfsburgo, Nottingham Forest, Derby County, Newcastle, QPR e foi treinador adjunto de várias equipas, entre elas o Manchester United.