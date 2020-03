Steve McManaman, ex-jogador do Real Madrid, confessou ter visto Éder Militão nos ano que passou no FC Porto e que ficou ficado impressionado com a qualidade do defesa-central. Além do brasileiro, o antigo internacional inglês falou, numa coluna semanal que mantém no site Horseracing.net, dos possíveis reforços do clube «merengue».

McManaman afirmou ter pensado que o brasileiro era um excelente defesa e que, não fosse o facto de Zidane jogar com os quatro defesas da sua confiança, Militão poderia jogar regularmente. «O Militão impressionou-me no FC Porto. Pensei que era um excelente defesa central. O que o impediu de triunfar em Madrid foi o facto de o Zidane, quando regressou ao Bernabéu, ter posto os quatros jogadores em quem confia mais. Então, para jogadores como Militão e Mendy foi difícil serem titulares, mas acho que o Militão foi um excelente central no FC Porto, é o melhor julgamento que posso fazer», começou por dizer.

Quanto aos possíveis reforços do Real Madrid, o antigo extremo, agora com 48 anos, mostrou-se pouco convicto relativamente à hipótese de Mané rumar à capital espanhola e disse ainda que é muito cedo para Haaland sair do Dortmund.

«Não acho que haja qualquer possibilidade do Sadio Mané ir para o Real Madrid. E é demasiado cedo para o Halaand abandonar o Dortmund. Deve sair quando já tiver acumulado 200 jogos com o Dortmund e 20 ou 30 na Champions», afirmou.

O ex-jogador, que fez a maior parte da sua carreira no Liverpool, disse ainda que Pogba, em boa forma, pode ser titular facilmente no Manchester United.

«O Pogba não jogou tempo suficiente nesta temporada para equipas como o Real Madrid estarem interessadas nele. Se ficar, jogar e voltar a estar em forma no Manchester United, vai voltar aos onzes inciais com muita facilidade. Tem qualidade para jogar no meio-campo do United desde que esteja bem fisicamente, mas estamos todo o ano à espera de notícias do futuro de Pogba», completou.