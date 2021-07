Jermaine Pennant, 38 anos. Uma das figuras do Liverpool vice-campeão europeu em 2007. Nessa altura treinado por Rafael Benítez nos ‘reds’, hoje crítico face ao técnico espanhol. Diz que quem tinha mão no balneário era Steven Gerrard, nas alturas de maior aperto e adversidade.

«Especialmente nos grandes jogos, ao intervalo, quando as coisas não estavam a correr bem, não era ele [Benítez] a apontar o dedo ou a gritar as instruções e a dizer-te o que era preciso fazer para ganhar o jogo. Era o Steven [Gerrard] que entrava e usava linguagem imprópria», afirmou Pennant, em declarações à rádio talkSPORT, dizendo mesmo que Gerrard era o «jogador-treinador».

Pennant foi mais longe e diz ainda que foi Gerrard a operar a sensacional reviravolta da Liga dos Campeões de 2005, quando o Liverpool foi da desvantagem de 3-0 para o empate 3-3 ante o Milan, vencendo depois a prova no desempate por grandes penalidades. De notar que, neste ano, Pennant estava no Birmingham, por empréstimo do Arsenal. Só depois rumou a Anfield, de 2006 a 2009.

«Ele [Benítez] é uma lenda no Liverpool por esse jogo famoso, de ter recuperado de uma desvantagem de 3-0 pela Liga dos Campeões, que foi Gerrard que operou a 100 por cento e eu sei disso», afirmou Pennant, mais crítico sobre o técnico de 61 anos, que está de volta a Inglaterra, para o Everton.

«Ele vai brilhar no Everton? Vai levá-los a outro nível? Pessoalmente, não penso que vá. Penso que vai estar um pouco estagnado no Everton», apontou.