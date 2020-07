Steven Gerrard deu uma entrevista ao BBC Match of the day, em que falou sobre o título do Liverpool e como era dividir o balneário com Suárez. O agora treinador do Rangers, que se divide em elogios ao argentino Messi, que considera «o Maradona dos tempos modernos», disse que o Liverpool ter ganho o campeonato, ajudou-o a «enterrar alguns demónios.»

«Para mim foi fantástico poder enterrar alguns demónios. Foi um alívio depois da temporada 2014. Como adepto, sei quanto tempo passou e muitos dos jogadores passaram por esse sofrimento comigo», disse o antigo capitão dos reds.

Sobre Luis Suárez, Gerrard disse «saber imediatamente que ele ia ser um jogador de classe mundial».

«Muitos dos avançados que contratávamos tinham demasiado respeito pelo Jamie Carragher e outros nomes da equipa mas ele não respeitava ninguém no treino, no bom sentido», e continuou dizendo que em treino, o avançado uruguaio era infernal.

«O Luis apoiava-se nos jogadores, levantava os cotovelos, coisas que habitualmente não vias em treino, ele passava por todos. Deu para perceber imediatamente que ele ia ser um dos melhores do Liverpool», terminou o médio.