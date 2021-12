O treinador do Aston Villa, Steven Gerrard, afirmou que a covid-19 esta a criar uma ansiedade tal nos futebolistas que um dos seus atletas mostrou-se mesmo hesitante em sair do carro.

«Tivemos uma situação no fim-de-semana em que um dos jogadores estava com receio de sair do carro porque tinha alguns sintomas e tem uma família jovem. Consegues compreender perfeitamente o seu ponto de vista nesta situação», partilhou o antigo futebolista do Liverpool, em conferência de imprensa realizada na quarta-feira.

«É um rapaz que tem uma família jovem, é altura de Natal e todos estamos nesta situação. Ninguém quer ter o vírus. Todos querem proteger as suas famílias. Felizmente, ele foi testado depois e não tinha nada, mas o jogador não pôde contar para mim naquele dia e estas são as situações que as pessoas não veem. Temos uma grande responsabilidade em ouvir os jogadores e em lidar com cada situação», afirmou ainda Gerrard.

O Aston Villa tem encontro marcado com o Chelsea no ‘Boxing Day’, a 26 de dezembro, às 17h30, mas o dia já ficou marcado pelo adiamento, em última hora, do Liverpool-Leeds e do Wolverhampton-Watford, devido à covid-19.