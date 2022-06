Com Steven Vitória e Stephen Eustáquio a titulares, o Canadá venceu Curaçau na última madrugada, por 4-0, em jogo da Liga das Nações da CONCACAF.

O central, de resto, foi o autor do segundo golo dos canadianos, aos 42 minutos, já depois de Alphonso Davies ter inaugurado o marcador (27m) de grande penalidade. O futebolista do Bayern Munique bisou no segundo tempo (71m) e Lucas Cavallini fechou a contagem (85m).

O Canadá segue na liderança do grupo C, em igualdade pontual com Honduras e Curaçau, mas com menos jogos disputados.

O golo de Steven Vitória: