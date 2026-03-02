Stije Resink, médio neerlandês que esteve na rota do Benfica no mercado de inverno, confirmou que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Os responsáveis do Groningen já temiam uma lesão grave, que agora foi confirmada pelo capitão, que assim vai perder o resto da temporada.

«Infelizmente, sofri uma lesão no ligamento cruzado, ontem, durante o jogo contra o Volendam. Por isso, vou parar algum tempo e focar-me na recuperação. Obrigado pelo apoio e por todas as mensagens», escreveu Resink, nas redes sociais.

Stije Resink op Instagram:



''Beste allemaal, helaas heb ik gister een kruisbandblessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Volendam. Ik zal er dus een tijd uit liggen en me gaan focussen op het herstel. Bedankt voor de steun en alle berichten! 💚🤍''



Veel beterschap Stije! 🫶 pic.twitter.com/QWmuWIprg4 — FC Groningen (@fcgroningen) March 2, 2026

O médio de 22 anos lesionou-se na segunda parte da derrota frente ao Volendam (3-2), onde até tinha inaugurado o marcador, depois de um duelo com um adversário.

Resink levava cinco golos e outras tantas assistências em 25 jogos esta temporada e era apontado a uma transferência no verão, com o Ajax também à espreita.