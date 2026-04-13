Jogador francês de 13 anos agredido durante torneio em Portugal
Armand tentava defender um colega que foi vítima de comentários racistas. Foi transportado para o hospital com o nariz partido
Armand tentava defender um colega que foi vítima de comentários racistas. Foi transportado para o hospital com o nariz partido
Um jovem francês de 13 anos foi agredido durante a participação num torneio internacional de sub-15 no Porto. Tudo terá acontecido porque o pequeno Armand quis defender um colega de equipa que terá sido vítima de comentários racistas vindos de adversários e até de pais que estavam na bancada.
O incidente aconteceu já há alguns dias, mas só agora é que o clube veio a público condenar o que se passou.
«O Montrouge Football Club 92 expressa a sua mais forte indignação e condena, nos termos mais veementes possíveis, os atos de racismo e violência ocorridos durante um torneio internacional. O nosso jovem Armand, que corajosamente defendeu um companheiro de equipa que foi vítima de comentários racistas e cânticos de macaco, foi agredido e levado para o hospital após esse incidente», lê-se no comunicado do Montrouge, nas redes sociais.
Segundo o Le Parisien, o jogador de 13 anos sofreu uma fratura no nariz.
Os jovens do Montrouge estavam a participar no torneio como membros da Academia PSG, uma estrutura independente do clube parisiense. Ainda assim, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube campeão europeu, ligou a Armand e à sua família para mostrar apoio e convidou-os a assistir a um jogo no Parc des Princes.
"Il a voulu protéger son ami, il a fini aux urgences." 🏥💔— UNIFOOT TV (@UNIFOOTTV) April 10, 2026
C’est le récit glaçant d’un tournoi U15 qui a viré au cauchemar à Porto. Lors de la "Porto International Cup", l’équipe de la PSG Academy a été la cible d’insultes racistes incessantes et de cris de singe de la part de… pic.twitter.com/V21U42V7pb