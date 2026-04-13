Um jovem francês de 13 anos foi agredido durante a participação num torneio internacional de sub-15 no Porto. Tudo terá acontecido porque o pequeno Armand quis defender um colega de equipa que terá sido vítima de comentários racistas vindos de adversários e até de pais que estavam na bancada.

O incidente aconteceu já há alguns dias, mas só agora é que o clube veio a público condenar o que se passou.

«O Montrouge Football Club 92 expressa a sua mais forte indignação e condena, nos termos mais veementes possíveis, os atos de racismo e violência ocorridos durante um torneio internacional. O nosso jovem Armand, que corajosamente defendeu um companheiro de equipa que foi vítima de comentários racistas e cânticos de macaco, foi agredido e levado para o hospital após esse incidente», lê-se no comunicado do Montrouge, nas redes sociais.

Segundo o Le Parisien, o jogador de 13 anos sofreu uma fratura no nariz.

Os jovens do Montrouge estavam a participar no torneio como membros da Academia PSG, uma estrutura independente do clube parisiense. Ainda assim, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube campeão europeu, ligou a Armand e à sua família para mostrar apoio e convidou-os a assistir a um jogo no Parc des Princes.