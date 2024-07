Espanha é campeã europeia de sub-19!

A seleção espanhola venceu a França na final por 2-0, este domingo, em Belfast.

A «La Rojita» adiantou-se ainda antes do intervalo, com um golo de Iker Bravo, aos 41 minutos. Na segunda parte, um minuto depois de ter entrado, Assane Diao (69m) dilatou a vantagem.

Os franceses ainda ficaram reduzidos a dez unidades, por expulsão de Yoni Gomis (77m).

Esta, refira-se, foi a nona vez que Espanha venceu o Europeu na categoria de sub-19 - a última foi em 2019 - sendo que ninguém ganhou mais do que os espanhóis.

O futebol do país vizinho está em altas: na véspera, a seleção feminina também tinha vencido a final de sub-19, isto depois de a seleção A ter conquistado o Euro 2024.

