A grande surpresa no Mundial sub-20 já causou estrondo. Depois de o Brasil ser eliminado pela primeira vez na fase de grupos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Ramon Menezes foi despedido do cargo de treinador.

«A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui», escreveu a CBF no comunicado. «Desejamos sucesso a Ramon nos seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas», concluiu a federação brasileira.