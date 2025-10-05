Mundial sub-20: técnico do Brasil despedido após eliminação inacreditável
Canarinhos foram para casa ainda na fase de grupos pela primeira vez
A grande surpresa no Mundial sub-20 já causou estrondo. Depois de o Brasil ser eliminado pela primeira vez na fase de grupos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Ramon Menezes foi despedido do cargo de treinador.
«A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui», escreveu a CBF no comunicado. «Desejamos sucesso a Ramon nos seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas», concluiu a federação brasileira.
A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.— brasil (@CBF_Futebol) October 5, 2025
