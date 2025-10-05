O Brasil caiu no Mundial de Sub-20, após derrota por 1-0 frente a Espanha. A seleção canarinha registou a pior campanha da história, deixando a competição pela primeira vez na fase de grupos.

Os pentacampeões precisavam de vencer a partida para garantir a passagem aos oitavos. No grupo restava apenas uma vaga, visto que Marrocos já tinha garantido a qualificação para a próxima fase, após a vitória sobre o Brasil, na jornada anterior.

O médio do Sporting, Rayan Lucas, que tinha sido titular nos primeiros dois encontros, viu do banco a eliminação do seu país. Iker Bravo foi o autor do único golo da partida, aos 47 minutos.

Para grande surpresa, o Brasil termina a participação no Mundial de Sub-20 na última posição do Grupo C, com apenas um ponto somado. Marrocos e México, primeiro e segundo classificados do grupo, seguem em frente na competição, enquanto a Espanha aguarda pelos restantes jogos da fase de grupos para saber se se qualifica como uma das melhores terceiras classificadas.

Por sua vez, a Argentina, que já tinha carimbado a passagem aos oitavos no encontro frente à Austrália, venceu o duelo contra a Itália (1-0). Tomás Pérez, médio do FC Porto que tinha sido titular no último jogo, ficou no banco, e Gianluca Prestianni, do Benfica, foi suplente utilizado.

A jogar sem grande pressão no resultado final, a albiceleste venceu o jogo pela margem mínima. O único golo surgiu aos 74 minutos, por Dylan Gorosito.

Com este resultado, a Argentina assegurou o primeiro lugar no Grupo D e Itália o segundo, garantido a presença na próxima fase do Mundial. A Austrália ocupa a terceira posição e encontra-se na mesma situação que a seleção espanhola, à espera de saber o futuro na prova.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?