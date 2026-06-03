Toulon: João Rego bisa na goleada de Portugal ao Japão
Seleção Nacional sub-20 venceu a congénere nipónica por 4-1 na estreia na prova
Seleção Nacional sub-20 venceu a congénere nipónica por 4-1 na estreia na prova
Com João Rego a destacar-se com um bis, Portugal entrou a golear no Torneio de Toulon, destinado ao escalão sub-20. A Seleção Nacional derrotou o Japão por 4-1 e assume a liderança do Grupo A, com os mesmos três pontos do Canadá, que na segunda-feira tinha vencido a Venezuela por 2-0.
No Stade de Lattre, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças precisamente ao bis de João Rego. O médio do Benfica desfez o nulo aos 30 minutos após uma boa combinação com Rafael Nel e ampliou a vantagem em cima do intervalo, de penálti.
Os japoneses ainda acertaram no poste da baliza portuguesa na primeira parte, mas viram os portugueses ampliar a margem no marcador na etapa complementar, por Miguel Nogueira (57m) e Fábio Baldé (60m).
O melhor que o Japão conseguiu foi reduzir por Kanaru Matsumoto, aos 72 minutos.
João Rego foi, sem grande surpresa, eleito o melhor jogador em campo pela organização do torneio.
No calendário de Portugal, segue-se o duelo com a Costa do Marfim, no próximo sábado (17h30).