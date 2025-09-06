Autocarro dos sub-21 de Luxemburgo capota e resulta em oito feridos
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira em França
O autocarro dos sub-21 de Luxemburgo capotou na noite desta quinta-feira. O veículo despistou-se e criou um acidente assustador, com o autocarro a deslizar durante cerca de 50 metros.
O acidente resultou em oito feridos: quatro jogadores, três elementos da equipa técnica e o motorista. Quatro foram transportados ao hospital com ferimentos considerados leves. O acidente, segundo os relatos, aconteceu devido a uma indisposição do motorista do autocarro.
«Um membro da equipa viu que estávamos a mudar de trajetória e gritou: 'Vamos ter um acidente!'. Todos baixaram a cabeça para se protegerem. Cinquenta metros mais à frente, havia um pilar de betão... Escapámos por pouco da catástrofe. Os primeiros socorros prestaram assistência ao motorista, que tinha perdido a consciência. Todos tinham pedaços de vidro na pele», afirmou Leo Hilger, chefe da comitiva, citado pela imprensa francesa
Os jovens internacionais luxemburgueses encontravam-se na Bretanha, França, para realizarem um jogo com os gauleses a contar a qualificação para a Europeu sub-21 de 2027. Uma partida que foi agora adiada para 3 de outubro de 2026.