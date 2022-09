A Croácia, a Ucrânia, a República Checa e Israel garantiram as quatro últimas vagas para o Europeu sub-21 de 2023, a disputar na Roménia e na Geórgia, graças aos êxitos no play-off de apuramento que terminou esta terça-feira.

A Croácia eliminou a Dinamarca, numa decisão que foi a grandes penalidades. Os croatas tinham ganho por 2-1 na primeira mão, perderam pelo mesmo resultado esta terça-feira em Vejle ao final dos 90 minutos e resolveram o apuramento ao vencerem nos penáltis (4-5).

A Ucrânia, depois de ter perdido fora ante a Eslováquia por 3-2, venceu em casa emprestada em Bielsko-Biala, na Polónia, por 3-0, assegurando o apuramento.

Já a República Checa selou o apuramento com um empate sem golos na receção à Islândia, depois de ter ganho fora na primeira mão, por 2-1.

Israel, tal como a Croácia, apurou-se nos penáltis. Em Telavive, depois do 0-0 no final dos 90 minutos e do prolongamento (houve 1-1 na primeira mão), os israelitas triunfaram da marca dos onze metros, por 3-1.

Estas quatro seleções juntam-se aos anfitriões Roménia e Geórgia, bem como a Portugal, Noruega, Alemanha, Espanha, Países Baixos, Itália, Inglaterra, França e Bélgica (nove vencedores de grupo na qualificação) e à Suíça, segunda melhor classificada, que também se apurou diretamente.