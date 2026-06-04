Internacional
Há 1h e 35min
FC Porto: Prpic marca na vitória dos sub-21 da Croácia sobre o Qatar
Central portista em bom plano no jogo particular
AL
Central portista em bom plano no jogo particular
AL
A seleção sub-21 da Croácia venceu, esta quarta-feira, o Qatar por 2-0. Dominik Prpic, defesa-central do FC Porto, marcou um dos golos do encontro.
Após uma primeira parte sem grandes evidências, foi no segundo tempo que o central dos dragões se mostrou em grande plano. Aos 57 minutos, Prpic desfez a igualdade no marcador e apontou o 1-0. A terminar o encontro, Barzic confirmou o triunfo croata (83m) frente ao conjunto qatari.
A Croácia volta a jogar já este sábado, às 16h30, em novo duelo de preparação, frente à República da Irlanda.
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TAGS: Internacional Sub-21 Croacia Qatar FC Porto
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