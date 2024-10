Apesar de ter apenas um jogo esta temporada pelo Benfica, Andreas Schjelderup voltou a ser chamado aos sub-21 da Noruega e foi decisivo, esta sexta-feira, no empate com a República da Irlanda (1-1).

O avançado dos encarnados foi titular e apontou, em tempo de descontos (90+3m), o golo da igualdade, isto já depois de Sean Roughan (75m) ter adiantado os anfitriões.

Com este resultado, a Noruega ainda sonha com a presença no Europeu de sub-21. Os noruegueses estão na terceira posição do Grupo A, com 16 pontos, menos dois do que Irlanda e a cinco da Itália, que é líder. Para conseguir ir ao play-off, a Noruega precisa de vencer a Turquia na última jornada da fase de qualificação e torcer pela derrota dos irlandeses.

Veja o golo de Schjelderup: