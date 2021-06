Evanilson e Lucas Veríssimo fazem parte da lista de pré-convocados do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio.



Tanto o jogador do FC Porto como o do Benfica estão incluídos na pré-convocatória onde constam 50 jogadores. Refira-se que o selecionador da equipa olímpica Brasil, André Jardine, incluiu na lista Neymar, Alisson, Fernandinho e o ex-Benfica Pedrinho.



Alisson, Weverton, Santos, Marquinhos, Felipe, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, Fernandinho, Alison, Neymar e Gabigol são os jogadores que têm mais de 24 anos.



Pré-convocados para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Weverton (Palmeiras), Santos (Athletico Paranaense), Gabriel Brazão (Real Oviedo), Brenno (Grémio), Ivan (Ponte Preta) e Cleiton (Red Bull Bragantino);

Defesas: Nino (Fluminense), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Vitão (Shakhtar Donetsk), Rodrigo Caio (Flamengo), Luiz Felipe (Lazio), Lucas Veríssimo (Benfica), Guilherme Arana (Atlético Mineiro) Guga (Atlético Mineiro), Gabriel Menino (Palmeiras), Caio Henrique (Monaco), Emerson (Barcelona), Abner (Athletico Paranaense) e Dodô (Shakhtar Donetsk);



Médios: Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (Olympique de Marselha), Claudinho (Red Bull Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa), Maycon (Shakhtar Donetsk), Patrick de Paula (Palmeiras), Fernandinho (Manchester City), Liziero (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Pedrinho (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Bayer Leverkusen), Reinier (Borussia Dortmund) e Alison (Santos);



Avançados: Neymar (Paris Saint-Germain), Richarlison (Everton), Vinicius Jr. (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Gabigol (Flamengo), Antony (Ajax), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Yuri Alberto (Internacional), David Neres (Ajax), Malcom (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Evanílson (Porto) e Pedro (Flamengo);